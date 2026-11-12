به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ محمد صالحی در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و ارتقای ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی، مأموران پلیس راه در محور قدیم رشت ـ قزوین یک دستگاه کامیون متخلف را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی سوابق رانندگی خودرو مشخص شد کامیون مذکور دارای ۲۰۱ فقره تخلف ثبت‌شده به مبلغ ۵۰۴ میلیون ریال است که با توجه به میزان تخلفات، وسیله نقلیه توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان در پایان با تأکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برای همه رانندگان الزامی است، خاطرنشان کرد: پلیس با رانندگان متخلف و خودرو‌هایی که با بی‌توجهی به مقررات، ایمنی تردد را به خطر می‌اندازند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.