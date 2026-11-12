هفته دوستی کودکان ایران و ایتالیا هم‌زمان با روز جهانی کودک، از ۱۲ تا ۱۹ نوامبر، به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوستی کودکان ایران و ایتالیا شامل مجموعه‌ای از برنامه‌ها با موضوع نمایش عروسکی سنتی ایران (خیمه‌شب‌بازی)، مسابقه نقاشی و بزرگداشت کودکان قربانی جنگ و خشونت است که در شهر‌های پالرمو، رم و تورین برگزار خواهد شد. شماری از جشنواره‌ها و مدارس ایتالیا نیز میزبان این برنامه‌ها هستند.

در چارچوب این رویداد، مهلت شرکت کودکان ایتالیایی در فراخوان مسابقه بزرگ نقاشی با موضوع دوستی ایران و ایتالیا تا شب یلدا تمدید شده است.

همچنین ده‌ها کودک ایرانی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آثار نقاشی خود را با موضوع دوستی و تمدن ایران و ایتالیا به این برنامه ارسال کرده‌اند. قرار است نمایشگاهی از این آثار در آینده نزدیک برپا شود.

برگزاری هفته دوستی کودکان با هدف تقویت روابط فرهنگی میان دو کشور و توسعه دیپلماسی فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان در دستور کار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

این برنامه‌ها که برگزاری آنها به دلیل جنگ تحمیلی اخیر به تأخیر افتاده بود، با یاد و بزرگداشت کودکان شهید ایرانی، به‌ویژه دانش‌آموزان مینابی و دیگر کودکان قربانی جنگ و خشونت، برگزار می‌شود.