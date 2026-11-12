پخش زنده
امروز: -
استقلال کازرون با برتری مقابل نماینده کرمان صدرنشینی خود را در لیگ برتر هندبال مردان کشور تداوم بخشید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته سوم لیگ برتر هندبال مردان کشور، استقلال کازرون ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه امروز در سالن تختی این شهر مقابل میدکوفراور زرند با نتیجه ۳۳ - ۲۰ به برتری رسید .
استقلال کازرون با این پیروزی ۶ امتیازی شد و در صدر جدول این رقابتها باقی ماند .
نماینده فارس در هفته چهارم لیگ برتر هندبال مردان کشور سه شنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۶ در کازرون میزبان نام آوران مشهد است .
لیگ برتر هندبال مردان کشور با حضور ۱۲ تیم برگزار میشود .