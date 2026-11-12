رئیس سازمان زندان‌ها در دیدار با آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان، ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گزارشی از فعالیت‌های اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و حمایتی زندان‌های کشور ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آسیابی در دیدار با آیت الله نورمفیدی گفت: زندان صرفاً محل نگهداری افراد نیست، بلکه مأموریت اصلی آن اصلاح و تربیت و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم زندانیان به جامعه است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۴۳ روحانی در امور فرهنگی زندان‌های کشور، فعالیت‌های قرآنی، اقامه نماز، کتاب‌خوانی و فراهم کردن زمینه تحصیل زندانیان در مقاطع مختلف را از محور‌های مهم فرهنگی برشمرد.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود:آموزش‌های دینی و قرآنی در کنار فعالیت‌های فرهنگی، زمینه‌ساز تحول در نگرش و رفتار زندانیان است.

وی همچنین به اقدامات حوزه اشتغال و حرفه‌آموزی، حمایت از خانواده‌های زندانیان و ارائه خدمات پزشکی، روان‌شناسی و مددکاری و ... اشاره کرد و انعقاد تفاهم‌نامه با حوزه‌های علمیه برای بهره‌گیری از ظرفیت مبلغین و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی را از دیگر اقدامات این سازمان دانست.