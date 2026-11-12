به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی بردسکن گفت: ماموران نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی در جریان بازرسی از دو واحد صنفی خشکبار، موفق به کشف ۲۰ کیسه به وزن یک تن کود شیمیایی قاچاق و فاقد مجوز شدند.

سرهنگ مهدی حسن‌ زاده افزود: این محموله پس از هماهنگی قضایی برای بررسی‌ های لازم به اداره جهاد کشاورزی تحویل داده شد.

حسن‌ زاده با اشاره به نگهداری غیرمجاز کود شیمیایی در کنار خشکبار در این واحدهای صنفی، تصریح کرد: ارزش این محموله برابر نظر کارشناسان ۷۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه دو فرد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.