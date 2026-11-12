به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم معنوی عزاداران از شهر پاتاوه تا حرم مطهر بی بی زهرا خا تون در روستای کره به عزاداری پرداختند.

نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و قدردانی از مواکب و خدمتگزاران مراسم، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه (س) گفت: این جهان و تمام موجودات زنده، به برکت وجود پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) حیات دارند و حضرت فاطمه زهرا (س) یکی از ارکان این شخصیت‌های نورانی است.

آیت الله حسینی با اشاره به توصیه‌های حضرت فاطمه (س) درباره عفاف و حجاب، خاطرنشان کرد: امروز همه این ارزش‌ها که مایه سعادت دنیا و آخرت ماست، مورد هجوم و هدف‌دشمن قرارگرفته است و بی‌حجابی و بی‌حیایی با فرهنگ فاطمی در تضاد کامل است.