در ایام فاطمیه، روضه‌های خانگی و اجتماعات شبانه در ملکشاهی، جلوه‌ای از ارادت مردم این شهرستان به حضرت فاطمه زهرا (س) را به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در ملکشاهی، فاطمیه فقط به مسجد و حسینیه محدود نمی‌شود؛ هر خانه‌ای که در این ایام میزبان روضه حضرت زهرا (س) می‌شود، روایتگر عشقی است که نسل به نسل منتقل شده است.

روضه‌های خانگی که هزینه آن را خود مردم تأمین می‌کنند، سال‌هاست در منازل برپا می‌شود و هر روز در خانه یکی از خانواده‌ها ادامه می‌یابد؛ سنتی دیرینه که هر سال با شور و ارادت بیشتری همراه شده است.

در کنار این روضه‌ها، خیابان‌ها و اجتماعات شبانه ملکشاهی نیز در ایام فاطمیه به فضایی برای عزاداری و اعلام ارادت مردم به بانوی دو عالم تبدیل شده است.