مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل کارگروه مشترک شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با هدف بررسی و پیگیری مستمر چالش‌های این صنعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امید شاکری در حاشیه جلسه با انجمن صنفی پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی هم‌زمان با مطالبات و بدهی‌هایی روبه‌رو است که تعیین سازوکار‌های مناسب برای تسویه آنها می‌تواند به بهبود جریان مالی شرکت‌ها و کاهش چالش‌های موجود کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی درباره کمبود برخی خوراک‌های میان مجتمعی نیز گفت: با هماهنگی ذی نفعان می‌توانیم همین میزان خوراک موجود را به طور منصفانه بین متقاضیان توزیع کنیم و همچنین به سوی حل مشکل خوراک میان مجتمعی حرکت کنیم.