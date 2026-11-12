به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛در این مراسم، پیر و جوان، زن و مرد در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با گل‌های خود، به استقبال شهیدان گمنام رفتند.

حضور پرشور جوانان بیش از همه جلب توجه می‌کرد؛ جوانانی که اعلام کردند در صورت نیاز، همچون جوانان دهه شصت برای دفاع از ایران اسلامی از جان خود می‌گذرند.

میزبانی از این دو شهید گمنام، افتخاری برای مردم ملکشاهی بود و مراسم استقبال، جلوه‌ای از پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.