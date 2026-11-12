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روابط عمومی ارتش از آتشگرفتن دو نفتکش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام روابط عمومی ارتش؛ این دو نفتکش متخلف با بیتوجهی به هشدارها و خاموشکردن سامانههای راداری، وارد محدوده ممنوعه و ناامن در شرق تنگه هرمز شده بودند، با برخورد به مین دریایی، دچار حریق شدند.
نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: مسئولیت آتش گرفتن نفتکش ها در منطقه نا امن و ممنوعه، در وهله اول متوجه رئیس جمهور دروغگوی آمریکا و سپس مالکان کشتی ها است که به جوسازی های دروغین او، اعتماد می کنند.