به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام روابط عمومی ارتش؛ این دو نفتکش متخلف با بی‌توجهی به هشدارها و خاموشکردن سامانه‌های راداری، وارد محدوده ممنوعه و ناامن در شرق تنگه هرمز شده بودند، با برخورد به مین دریایی، دچار حریق شدند.

نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: مسئولیت آتش گرفتن نفتکش ها در منطقه نا امن و ممنوعه، در وهله اول متوجه رئیس جمهور دروغگوی آمریکا و سپس مالکان کشتی ها است که به جوسازی های دروغین او، اعتماد می کنند.