به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا موحدی در این مراسم، قضاوت را مسئولیتی خطیر و عهدی الهی دانست و گفت: ورود به این جایگاه صرفاً پذیرفتن یک شغل نیست، بلکه آغاز تعهدی در برابر خداوند و مردم است.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند علم و تقوا تصریح کرد: علم بدون تقوا می‌تواند به ابزار ظلم تبدیل شود.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه، استقلال قضایی را از لوازم تحقق عدالت برشمرد و با اشاره به سیره امیرالمؤمنین (ع) گفت: حضرت علی (ع) با حضور در محکمه همچون یکی از افراد عادی، به قاضی اطمینان داد که جایگاه حکومتی ایشان نباید بر روند رسیدگی اثر بگذارد.

وی خطاب به قضات جدیدالورود تأکید کرد: قلم قضا با جان، مال و آبروی مردم سروکار دارد و هر رأی باید با توجه کامل به آثار و پیامد‌های آن صادر شود.

موحدی در پایان با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: اثر رفتار قاضی با مراجعان گاه از اثر حکم او نیز ماندگارتر است و رفتار محترمانه می‌تواند در اصلاح فرد اثر بگذارد.

در این مراسم کارآموزان قضایی دوره سیزدهم استان خوزستان و دوره یکم استان بوشهر شرکت کردند.