میادین میوه و تره بار یکی از رکن‌های اصلی نظام توزیع است؛ نظارت مستمر بر نحوه عرضه و نرخ محصولات در این مراکزمی تواند در ساماندهی بازار هم نقش تاثیرگذاری داشته باشد.

میادین میوه و تره بار رکن اصلی نظام توزیع؛ لزوم نظارت مستمر بر نحوه عرضه و نرخ محصولات

میادین میوه و تره بار رکن اصلی نظام توزیع؛ لزوم نظارت مستمر بر نحوه عرضه و نرخ محصولات

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، از باغ‌های میوه تا سبد خانوار، مسیری طولانی طی می‌شود؛ مسیری که میدان بار یکی از حلقه‌های اصلی آن است. بازاری که در آن عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری و هزینه‌های حمل‌ونقل، مستقیماً بر قیمت نهایی میوه و قدرت خرید مردم تأثیر می‌گذارد.

میدان بار سنندج محل تلاقی تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشانی است که هر روز برای تأمین بازار میوه و تره‌بار شهر فعالیت می‌کنند.

تنوع محصولات، حجم عرضه، نوسان قیمت‌ها و تفاوت نرخ عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، از موضوعاتی است که در این بازار اهمیت دارد.

ساماندهی زنجیره توزیع، نظارت مؤثر بر بازار و کاهش واسطه‌های غیرضروری می‌تواند فاصله قیمت از میدان بار تا سفره مردم را کاهش دهد؛ هدفی که تحقق آن به همکاری همه حلقه‌های این زنجیره نیاز دارد.