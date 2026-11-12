عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش پویش «هر هفته ۵۰ روستا» در توسعه مناطق روستایی گفت: تأمین پایدار آب شرب و تکمیل زیرساخت‌های خدماتی، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، به رونق تولید، تقویت امنیت غذایی و کاهش مهاجرت به شهر‌ها کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا نوین با اشاره به اهمیت اجرای این پویش اظهار کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و تجمیع ظرفیت‌ها می‌تواند روند خدمت‌رسانی به روستا‌ها را سرعت ببخشد و زمینه تحقق اهداف توسعه روستایی را فراهم کند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: توسعه شبکه‌های آبرسانی و تأمین زیرساخت‌هایی مانند برق، گاز، مخابرات، راه‌های ارتباطی و خدمات بهداشتی و درمانی، نقش مهمی در ماندگاری جمعیت و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در روستا‌ها دارد.

وی با تأکید بر ظرفیت روستا‌ها در تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور خاطرنشان کرد: بهبود زیرساخت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان روستایی، ضمن تقویت اقتصاد ملی، زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های کشاورزی و تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند.

نوین همچنین مشارکت گروه‌های جهادی و خیرین در اجرای طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی را مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم پویش «هر هفته ۵۰ روستا» و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند توسعه متوازن و ارتقای سطح خدمات در مناطق روستایی شتاب بیشتری بگیرد.