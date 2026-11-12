بخش خدمات ویژه بیمارستان فاطمیه شهر همدان، با حضور نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر بیمارستان آموزشی درمانی فاطمیه گفت: این بخش در ۷۰۰متر مربع با ۲۰ میلیارد تومان هزینه تجهیز شد و ۸ میلیارد تومان هم صرف هتلینگ اتاق‌ها شده است.

حسن آقایانی افزود: بخش خدمات ویژه بیمارستان فاطمیه دارای ۶ اتاق و ۸ تخت است با ظرفیت پذیرش ۸ نفر است.

او تصریح کرد: یکی از اتاق‌ها هم به زودی مجوز «آی پی تی» برای پذیرش مراجعین خارجی خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در این بازدید‌ها به دنبال این هستیم که کیفیت خدمات و تجهیزات در بخش‌های مختلف درمانی رابالاتر ببریم و با آگاهی از مسائل مشکلات کمبود‌ها را رفع کنیم.

عباس صوفی با بیان اینکه در حال حاضر ساخت هر متر مربع فضای بیمارستانی ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان هزینه دارد افزود: در این بیمارستان بخش ان. آی. سی. یو نیاز به تجهیزات بهتر و به روزتر دارد که پیگیر تهیه تجهیزات هستیم.



