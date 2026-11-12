سوم جمادی الثانی سالروز شهادت دخت نبی اکرم (ص)، بزرگ بانوی جهان حضرت زهرای مرضیه (سلام الله علیها)، اسوه صبر، تقوی و ولایتمداری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سوم جمادی الثانی سالروز شهادت دخت نبی اکرم (ص)، بزرگ بانوی جهان حضرت زهرای مرضیه (سلام الله علیها)، اسوه صبر و تقوی و ولایتمداری است.

حضرت فاطمه زهرا (س) دختر حضرت محمد پیامبر بزرگ اسلام (ص)، همسر حضرت علی (ع) نخستین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت و مادر امام حسن (ع) کریم اهل بیت و امام حسین (ع) سرور جوانان اهل بهشت و حضرت زینب کبری (س) قهرمان کربلا است؛ بانویی که زندگی و شئوناتش روایت انسانی کامل است.

الگوی فداکاری، صداقت و شجاعت آزادگان جهان و منشاء برکات بسیاری برای اسلام و مسلمانان شد.

سلاله‌ای پاک از رسول الله که در راه دفاع از حریم ولایت مردانه ایستاد و به شهادت رسید.

حضرت فاطمه زهرا (س) کامل‌ترین و برترین الگو و اسوه برای زنان مسلمان جهان است که امروز نیاز است همه امت اسلامی بویژه زنان ما بیش از پیش در همه امور از زهد، تقوا و عبادت گرفته تا همسرداری، ولایت پذیری و ایثارگری از این بانوی بزرگوار درس بگیرند.

شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) در تاریخ اسلام به عنوان یک واقعه تلخ و مظلومانه به یادگار مانده و یادآور مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و وفاداری به ولایت است.

سوم جمادی الثانی، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را بر دوستداران آن حضرت تسلیت می‌گوییم.