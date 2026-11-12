به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد گفت: در هر شب حدود ۱۲۰ نفر از افراد آسیب دیده اجتماعی از خدمات مددسرای خانه سبز شهرداری مشهد استفاده می‌ کنند.

مهدی ابراهیمی با بیان اینکه مددسرای شهرداری مشهد آماده پذیرش افراد بی‌سرپناه از ساعت ۱۶ تا ۸ صبح روز بعد است، افزود: فعالیت این مرکز در ایام سرد و بارانی شبانه روزی است و افرادی که در این مرکز اقامت می‌ کنند به طور رایگان از صبحانه، شام، خدمات پرستاری و خدمات بهداشتی بهره‌ مند می‌ شوند.

وی ادامه داد: فعالیت این مددسرا از اول پاییز آغاز شده است و تا اواخر خرداد سال آینده ادامه خواهد داشت.

ابراهیمی از مردم خواست: در صورت مشاهده افراد بی سرپناه با سامانه ۱۳۷ شهرداری مشهد تماس بگیرند تا گشت‌ های شهرداری نسبت به شناسایی و انتقال این افراد به مددسرا اقدام کنند.