به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان از رو به تکمیل بودن ظرفیت ثبت نام تسهیلات اشتغالزایی ماده ۹۵ سربازان خبر داد و از واجدان شرایط خواست هرچه سریعتر درخواست خود را ثبت کنند.

سرهنگ شاهرخ رستمی دبیر گروه کاری مهارت‌آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح استان، اظهار داشت: متقاضیان حداکثر تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند درخواست خود را از طریق سامانه "سماسو" ثبت کنند؛ با این حال، به دلیل محدودیت ظرفیت رشته‌ها، در صورت تکمیل ظرفیت پیش از موعد مقرر، امکان ثبت‌نام جدید وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در این مرحله، افرادی که خدمت وظیفه عمومی خود را از اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به پایان رسانده و دارای مدرک مهارتی یا رشته تحصیلی مرتبط با طرح اشتغال باشند، امکان ثبت‌نام دارند.

سرهنگ رستمی در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان برای اطلاع از شرایط و نحوه ثبت‌نام می‌توانند به کانال‌های اطلاع‌رسانی در پیام‌رسان‌های ایتا و بله به نشانی @gilanvazifeh مراجعه کنند.