به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ در آیینی با حضور سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از مسئولان استانی و فعالان عرصه مدرسه‌سازی، از پوستر بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان، طرح مدرسه هوش مصنوعی و پوستر نشان دارالفنون رونمایی شد.

این سه رونمایی با محوریت تقویت زیرساخت‌های آموزشی، بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین در نظام تعلیم و تربیت و ترویج فرهنگ مشارکت‌های مردمی در ساخت و توسعه فضا‌های آموزشی، جلوه‌ای از رویکرد‌های نوین استان اصفهان در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش به شمار می‌رود.

رونمایی از پوستر بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان، فرصتی برای بازنمایی نقش اثرگذار خیرین و نیک‌اندیشان در توسعه فضا‌های آموزشی و جلب مشارکت‌های بیشتر مردمی در این عرصه است.

در بخش دیگری از این آیین، طرح مدرسه هوش مصنوعی رونمایی شد؛ طرحی که با توجه به تحولات شتابان فناوری و ضرورت آماده‌سازی نسل آینده برای زیست و فعالیت در دنیای مبتنی بر دانش و فناوری، می‌تواند زمینه‌ساز آشنایی نظام‌مند دانش‌آموزان با مفاهیم و کاربرد‌های هوش مصنوعی، تقویت مهارت‌های فناورانه، پرورش خلاقیت و توسعه توانمندی‌های نوآورانه در محیط‌های آموزشی باشد.

همچنین در این مراسم از پوستر نشان دارالفنون رونمایی شد؛ نشانی که با تکیه بر پیشینه پرافتخار آموزش نوین در ایران، یادآور جایگاه تاریخی دانش، مدرسه و معلم در شکل‌گیری تمدن علمی کشور است. دارالفنون به‌عنوان یکی از نماد‌های آغاز آموزش نوین در ایران، یادآور اهمیت نهاد مدرسه در تربیت نسل‌های آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر است و احیای این هویت تاریخی می‌تواند به تقویت نگاه فرهنگی و تمدنی به آموزش و پرورش کمک کند.

مجموعه این سه رونمایی، سه محور مکمل را در مسیر آینده آموزش استان برجسته می‌کند؛ تقویت مشارکت خیرین در مدرسه‌سازی، ورود هدفمند فناوری‌های نوین به آموزش و پاسداشت میراث و هویت تاریخی آموزش در ایران؛ محور‌هایی که می‌توانند در کنار یکدیگر به ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت و ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای نسل دانش‌آموز اصفهان کمک کنند.