به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نماینده تنیس روی میز کشورمان با ارائه نمایشی قدرتمندانه در مسابقات بین‌المللی ترکیه، به جمع برترین‌های جدول اصلی رقابت‌های کانتندر استانبول راه یافت.

در دور سوم و پایانی مرحله مقدماتی این رقابت‌ها، الینا رحیمی، ورزشکار آینده‌دار مهابادی، به مصاف حریفی از کشور روسیه رفت و توانست در یک رقابت نزدیک و نفس‌گیر با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را شکست دهد و جواز حضور در جدول اصلی را به دست آورد.

رحیمی پیش از این نیز با اقتدار حریفانی از کشور‌های اسلوونی و سوئد را در دور اول و دوم مقدماتی از پیش رو برداشته بود.

نماینده شایسته کشورمان در ادامه این مسابقات و در مرحله یک‌شانزدهم نهایی، برای صعود به مراحل بالاتر به مصاف «جو، چون هویی» از کره جنوبی خواهد رفت.

گفتنی است رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر استانبول از ۱۹ تا ۲۲ آبان ماه در کشور ترکیه در حال برگزاری است.