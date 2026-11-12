یک کارشناس محیط زیست با هشدار درباره تشدید فشارهای زیست‌محیطی ناشی از توسعه صنعتی و افزایش جمعیت در استان البرز، خواستار توقف استقرار صنایع آلاینده و آب‌بر، به‌ویژه در مناطق پرتراکم کرج و فردیس، و برخورد جدی با واحدهای صنعتی آلاینده موجود شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، درگی در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با اشاره به قرار گرفتن البرز در رتبه دوم تراکم جمعیتی کشور پس از تهران گفت: تراکم جمعیت در این استان حدود ۱۰ برابر میانگین کشوری است و ادامه بارگذاری‌های جمعیتی و صنعتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت اکولوژیک، شرایط زیست‌محیطی استان را دشوارتر می‌کند.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر به جمعیت البرز افزوده می‌شود، افزود: تمرکز جمعیت و فعالیت‌های صنعتی در محدوده‌ای با وسعت محدود، فشار مضاعفی بر منابع طبیعی و کیفیت زندگی شهروندان وارد کرده است.

این کارشناس محیط زیست با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد توسعه صنعتی در البرز اظهار کرد: راهکار توسعه اقتصادی استان، استقرار صنایع فناوری‌محور، کم‌آلاینده و با مصرف پایین آب است؛ صنایعی که بتوانند اشتغال و کارآفرینی ایجاد کنند، بدون آنکه بار زیست‌محیطی جدیدی به استان تحمیل شود.

درگی با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی شهرک صنعتی اشتهارد گفت: پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از فعالیت این شهرک، پساب خروجی آن همچنان از استانداردهای لازم برخوردار نیست و روزانه حدود چهار هزار مترمکعب پساب صنعتی آلاینده وارد رودخانه شور می‌شود.

وی ادامه داد: آلودگی رودخانه شور پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای در مناطق پایین‌دست، از جمله ماهدشت، جنوب تهران و تالاب مره به همراه داشته است.

این فعال محیط زیست همچنین با اشاره به استقرار حدود ۲۰ شهرک صنعتی و لکه صنعتی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران گفت: تمرکز فعالیت‌های صنعتی در پیرامون پایتخت، به جذب جمعیت و تشدید مهاجرت به استان‌های همجوار، از جمله البرز، دامن زده است.

درگی با بیان اینکه نمی‌توان مانع مهاجرت یا مسیر توسعه اقتصادی استان شد، تأکید کرد: توسعه باید متناسب با توان اکولوژیک مناطق باشد و مدیریت استان ضمن جلوگیری از استقرار صنایع آلاینده و آب‌بر جدید، برای رفع آلودگی واحدهای صنعتی موجود، به‌ویژه ساماندهی پساب شهرک صنعتی اشتهارد، اقدام جدی انجام دهد.

وی در پایان، برخورداری از آب و هوای سالم و محیط زیست مطلوب را از حقوق اساسی شهروندان دانست.