به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در این دوره از مسابقات، ۵۲ تیم از ۲۰ استان کشور حضور داشتند که به مدت ۲ روز در زمین ساحلی مجموعه ورزشی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد بندرانزلی با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات، تیم‌های والیبال نشسته ساحلی بندرانزلی و کردکوی با برتری برابر حریفان خود به دیدار نهایی این دوره از رقابت‌ها راه یافتند که در دیدار نهایی، تیم بندرانزلی مقابل حریف خود به برتری رسید و مقام قهرمانی را به خود اختصاص داد.

همچنین تیم والیبال نشسته ساحلی کردکوی عنوان نایب قهرمانی چهارمین دوره این مسابقات را تصاحب و تیم والیبال ساحلی نشسته خوزستان مقام سوم را کسب کرد.