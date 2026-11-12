کاشت گیاه آپونتیا در روزگار کم آبی و چالش‌های کشاورزی در جهرم به یک ضرورت تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،آپونتیا یا همان انجیر تیغی، با نیاز آبی بسیار کم و مقاومت بالا در برابر خشکسالی، گزینه ایده آلی برای مناطق خشک به شمار می‌رود.

تکثیر این گیاه با پد یا همان برگ‌ها انجام می‌شود و آبیاری آن به روش قطره‌ای است.

این درخت خاردار که ارتفاع آن به ۳ الی ۴ متر می‌رسد، از سال سوم به بعد به ثمر می‌نشیند و در هر فصل برداشت، دو تا سه چین میوه می‌دهد.

این میوه با نام‌های مختلفی مثل انجیر هندی و گلابی خاردار شناخته می‌شود.

آپونتیا فقط یک محصول اقتصادی نیست، گنجینه‌ای سرشار از فیبر، ویتامین سی و آنتی اکسیدان است که مصرف آن معجزه‌ای برای درمان بیماران کبدی، قلبی و دیابتی محسوب می‌شود.