دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط زیست معاونت علمی، با تأکید بر نقش پژوهشگاه نیرو در توسعه فناوری‌های راهبردی صنعت آب و برق، تدوین شناسنامه تخصصی و نقشه راه فناوری برای اقلام اولویت‌دار را از الزامات بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی کشور ذکر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست تخصصی بررسی سازوکار‌های شناسایی، توسعه و حمایت از اقلام راهبردی صنعت آب و برق در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، الزامات شناسایی اقلام راهبردی و سازوکار‌های حمایتی توسعه و بومی‌سازی این اقلام مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر ضرورت تکمیل فهرست اقلام راهبردی صنعت آب و برق، تدوین شناسنامه تخصصی و نقشه راه فناوری برای هر قلم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی، صنعتی و حمایتی کشور تأکید شد.

محمدمهدی نوربخش با اشاره به ظرفیت‌های ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱، اقلام راهبردی را یکی از ابزار‌های مؤثر برای جهت‌دهی به توسعه فناوری، تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی به واردات دانست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۸ قلم در فهرست مصوب اقلام راهبردی صنعت آب و برق قرار دارد، اظهار کرد: برای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های این قانون، لازم است اطلاعات هر یک از اقلام از جمله میزان واردات و ارزبری، منابع تأمین، ظرفیت تولید داخل و وضعیت فناوری به‌صورت دقیق احصا و تکمیل شود.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط زیست با تأکید بر ضرورت تدوین شناسنامه تخصصی و نقشه راه توسعه فناوری برای هر یک از اقلام راهبردی افزود: این شناسنامه باید تصویری روشن از وضعیت موجود، نیاز‌های فناورانه، ظرفیت‌های داخلی و مسیر دستیابی به دانش فنی و توسعه محصول ارائه کند تا امکان برنامه‌ریزی و حمایت هدفمند از توسعه این اقلام فراهم شود.

نوربخش با تفکیک مسئولیت شناسایی اقلام راهبردی از مسئولیت توسعه فناوری آنها تصریح کرد: شناسایی و احصای نیاز‌ها و اقلام راهبردی بر عهده شرکت‌های مادرتخصصی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است؛ اما پژوهشگاه نیرو می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های علمی و تخصصی خود، نقش محوری در تدوین نقشه راه فناوری، شناسایی و رفع گلوگاه‌های صنعتی، دستیابی به دانش فنی و توسعه محصولات راهبردی ایفا کند.

وی بررسی فناوری‌های روز دنیا، شناسایی کشور‌های صاحب فناوری، امکان‌سنجی انتقال فناوری و ارزیابی توانمندی‌های داخلی را از الزامات تدوین نقشه راه توسعه هر قلم برشمرد و خاطرنشان کرد: انتخاب مسیر توسعه فناوری باید بر اساس شناخت دقیق وضعیت فناوری در سطح جهانی، ظرفیت‌های موجود در کشور و امکان دستیابی به دانش فنی و تولید محصول در داخل انجام شود.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط زیست همچنین با اشاره به ضرورت طراحی سازوکار‌های حمایتی متناسب با ویژگی‌های هر محصول و شرایط بازار گفت: تضمین خرید محصولات تولید داخل، اصلاح ضوابط و مدیریت واردات و اجرای پروژه‌های فناورانه، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان متناسب با نیاز هر حوزه برای توسعه و بومی‌سازی اقلام راهبردی به کار گرفت.

در این نشست، بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های مادرتخصصی، پژوهشگاه نیرو و زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان برای تکمیل زنجیره شناسایی نیاز، توسعه فناوری و تولید محصولات راهبردی صنعت آب و برق تأکید شد.