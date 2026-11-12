بنیاد برکت با برپایی میز خدمت در حاشیه تجمعات شبانه مردم دره‌شهر، مشاوره شغلی و شناسایی ظرفیت‌های کسب‌وکار خرد را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ تجمعات شبانه مردم دره‌شهر تنها صحنه نمایش اتحاد و همدلی نیست؛ این گردهمایی‌ها بستری برای طرح مطالبات و پیگیری مشکلات مردم نیز فراهم کرده است.

در همین چارچوب، بنیاد برکت به‌عنوان یکی از نهاد‌های خدمات‌رسان و پشتیبان طرح‌های محرومیت‌زدایی، با استقرار میز خدمت در این تجمعات، به ارائه مشاوره‌های شغلی و شناسایی ظرفیت‌های کسب‌وکار خرد توسط مجریان و تسهیل‌گران خود پرداخت.

این اقدام گامی در جهت نزدیک‌تر شدن خدمات به مردم و امیدآفرینی از مسیر پاسخگویی و گره‌گشایی از مشکلات آنان است.