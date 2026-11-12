رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران، یک تیم دو نفره از گروهک تروریستی پژاک را که قصد نفوذ به خاک کشور و انجام اقدامات خرابکارانه داشتند، در مرزهای شمال‌غرب متلاشی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام کامل یک تیم تروریستی وابسته به گروهک پژاک در مناطق مرزی شمال‌غرب کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، این تیم تروریستی قصد داشت در روزهای گذشته با ورود غیرقانونی به مرزهای کشور، دست به اقدامات خرابکارانه و تروریستی بزند که با رصد و هوشیاری رزمندگان اسلام در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت زمین‌گیر شدند.

در درگیری قاطع میان رزمندگان اسلام و عناصر تروریست، این تیم ۲ نفره به‌طور کامل منهدم شد و اجساد آنان به همراه مقادیر قابل توجهی انواع سلاح، تجهیزات نظامی و یک دستگاه ماهواره استارلینک کشف و در اختیار رزمندگان قرار گرفت.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) بار دیگر هشدار داد که نیروهای امنیتی و مرزبانان جان‌برکف کشور با هرگونه تحرک تروریستی و ناامن‌سازی مرزها با قاطعیت و قاطعانه برخورد خواهند کرد.