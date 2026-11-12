



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهردار شیراز از افتتاح پارک محله‌ای و مخزن ذخیره آب با ظرفیت هزار و ۵۰۰ مترمکعب در بلوار جانبازان منطقه ۱۱ خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان و با هدف مدیریت منابع آبی و توسعه فضای سبز شهری به بهره‌برداری رسیده است.

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در آیین افتتاح این پروژه با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب اظهار کرد: آب یکی از مسائل حیاتی و از مهم‌ترین چالش‌های امروز جهان و کشور است و برای تأمین و استفاده بهینه از این منبع ارزشمند باید نهایت دقت و برنامه‌ریزی را داشته باشیم.

وی افزود: یکی از راهکارهای مؤثر برای مدیریت منابع آبی، احداث مخازن ذخیره آب و جلوگیری از هدررفت آن است تا بتوانیم با جمع‌آوری و ذخیره‌سازی منابع آبی، زمینه استفاده هدفمند از آن را در آبیاری فضای سبز، توسعه پوشش گیاهی و حفظ درختان شهری فراهم کنیم.

اسدی با اشاره به افتتاح مخزن ذخیره آب در بلوار جانبازان منطقه ۱۱ شهرداری شیراز گفت: این مجموعه با ظرفیت هزار و ۵۰۰ مترمکعب، علاوه بر مخزن ذخیره‌سازی، دارای تأسیسات پمپاژ آب است و در کنار آن یک پارک محله‌ای زیبا با امکانات مورد استفاده کودکان و بزرگسالان احداث شده است.

شهردار شیراز با بیان اینکه آب ذخیره‌شده در این مخزن صرفاً برای آبیاری فضای سبز شهری استفاده می‌شود، افزود: برای اجرای این پروژه در مجموع ۳۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری منطقه ۱۱ هزینه شده است.

وی ادامه داد: شاید اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح در مقایسه با برخی پروژه‌های بزرگ عمرانی رقم چندان چشمگیری نباشد، اما ارزش واقعی آن در مدیریت منابع آب، جلوگیری از هدررفت این سرمایه حیاتی، حفظ درختان و ایجاد فضای مناسب برای استفاده شهروندان است.

اسدی با اشاره به اجرای طرح‌های مشابه در دیگر مناطق شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ذخیره و مدیریت آب از برنامه‌هایی است که با هدف تقویت پایداری فضای سبز شهری دنبال می‌شود و امیدواریم با تداوم این اقدامات، شرایط بهتری برای حفظ محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم کنیم.

شهردار شیراز همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های بزرگ عمرانی در هفته‌های آینده خبر داد و گفت: در کمتر از یک ماه آینده، عملیات اجرایی مجموعه‌ای از پروژه‌های بزرگ به ارزش چند ده هزار میلیارد تومان در شهر شیراز آغاز خواهد شد.

وی افزود: این پروژه‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله راه‌سازی، زیرساخت‌های عمرانی، توسعه فضای سبز، احداث پارک‌ها، سلامت و محیط زیست را در بر می‌گیرد و تلاش می‌کنیم با اجرای مستمر این طرح‌ها، شیراز را به جایگاهی بهتر از وضعیت امروز برسانیم.