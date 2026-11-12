به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ این دیدار عصر امروز (۲۱ آبان) در ورزشگاه شهید سجادی اصفهان برگزار شد که تیم سپاهان نوین اصفهان با نتیجه ۲۹ بر ۱۹ مقابل تیم مقاومت شهرداری تبریز به پیروزی رسید.

پس از پایان مسابقه، محسن طاهری، سرمربی تیم هندبال سپاهان نوین اصفهان، با اشاره به عملکرد شاگردانش گفت: «بازی خوبی بود؛ بچه‌ها نیاز به هماهنگی بیشتر دارند و امیدواریم با آنالیزی که روی بازی‌های آینده انجام می‌دهیم، به لحاظ جایگاه و کیفیت روز به روز بهتر شویم.»

همچنین مجید حیدرپناه، سرمربی تیم مقاومت شهرداری تبریز، با اشاره به اولین حضور این تیم در لیگ برتر گفت: «تیم سپاهان تیم ریشه‌داری است و ما برای اولین بار به لیگ برتر ورود پیدا کرده‌ایم. بچه‌ها نیاز به تجربه و هماهنگی بیشتری دارند و سعی می‌کنیم نقاط ضعف تیم را برای بازی‌های آینده کاهش دهیم.»

تیم هندبال سپاهان نوین اصفهان با این برد سه امتیازی شد و در جایگاه ششم جدول ایستاد و مقاومت شهرداری تبریز با دو امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفت.