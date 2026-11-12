در روز‌هایی که دغدغه‌های اقتصادی بر فضای بازار سایه انداخته است، برخی از کاسبان شهر مهاباد با تکیه بر اصول انصاف و همدلی، فراتر از یک معامله‌گر، حامی سفره‌های مردم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در بازار مهاباد، جایی که دادوستد با چالش‌های اقتصادی گره خورده است، روایتی متفاوت از پیوند میان سودآوری و اخلاق شنیده می‌شود. در حالی که بسیاری از کسبه تنها به دنبال منافع کوتاه‌مدت هستند، برخی از کاسبان خوشنام این شهر با نگاهی متفاوت به برکت زندگی، بر رعایت انصاف تأکید دارند.

محمد محمودی‌فر، از جمله کاسبان این شهر که با نگاهی اخلاق‌مدار به کسب‌وکار خود می‌نگرد، معتقد است رعایت انصاف نه تنها باعث رضایت مشتری می‌شود، بلکه راهی برای رسیدن به برکت واقعی در زندگی است.

این رویکرد تنها محدود به یک مغازه نیست؛ در فضای بازار مهاباد، هم‌سویی کسبه‌ها با یکدیگر برای رعایت حق مشتری و همدلی با دغدغه‌های مردم، به یک ضرورت تبدیل شده است. شهروندان هم تأکید کرده‌اند انصاف در بازار، یکی از راههای دستیابی به آرامش در میان نوسانات اقتصادی و حفظ پایداری زندگی است.