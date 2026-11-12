دارالمومنین همدان، در شب شهادت مظلومانه یاس نبوی، حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در سوگ و عزا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و مجالس سوگواری، یاد و نام بانوی بزرگ اسلام را گرامی می‌دارند.

برترین و والاترین بانوی جهان، اسوه صبر و تقوا و ولایتمداری حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام) است.

بزرگ بانوی اسلام، سرور زنان عالم بانوی آب و آینه که سراسر زندگی ایشان مملو از مکارم اخلاق ، الگو و سرمشق همه بانوان عالم است.

حضرت فاطمه زهرا (س) در دوران کوتاه زندگی خود، منشأ برکات بسیاری برای اسلام و مسلمانان و نمونه کامل یک زن مسلمان است.