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دارالمومنین همدان، در شب شهادت مظلومانه یاس نبوی، حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در سوگ و عزا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم با حضور در مساجد، حسینیهها و مجالس سوگواری، یاد و نام بانوی بزرگ اسلام را گرامی میدارند.
برترین و والاترین بانوی جهان، اسوه صبر و تقوا و ولایتمداری حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام) است.
بزرگ بانوی اسلام، سرور زنان عالم بانوی آب و آینه که سراسر زندگی ایشان مملو از مکارم اخلاق ، الگو و سرمشق همه بانوان عالم است.
حضرت فاطمه زهرا (س) در دوران کوتاه زندگی خود، منشأ برکات بسیاری برای اسلام و مسلمانان و نمونه کامل یک زن مسلمان است.