مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع هادیان سیاسی و بسیجیان ایلام، وحدت را رمز عبور ایران از پیچ‌های تاریخی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار «محمدرضا نقدی» مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جمع هادیان سیاسی و اقشار مختلف بسیج استان ایلام گفت: وحدت، رمز عبور ایران از پیچ‌های تاریخی است.

وی در این نشست اظهار کرد: در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی اهداف تجزیه‌طلبی در کشورمان داشته و به دنبال براندازی نظام اسلامی بوده است.

سردار نقدی افزود: در تمام این سال‌ها و در بحران‌های مختلف، از جنگ نظامی تا فشار اقتصادی، وحدت عمومی مایه شکست توطئه‌های دشمن بوده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه تصریح کرد: در شرایط کنونی نیز فقط وحدت همه‌جانبه مردم و مسئولان و در کنار هم قرار گرفتن سلایق مختلف، موجب پیروزی انقلاب اسلامی در برابر استکبار جهانی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز در سطوح عالی سیاسی، از مجلس تا دولت و قوه قضائیه و نیرو‌های مسلح، وحدت همه‌جانبه برای رفع مشکلات معیشتی و سربلندی در برابر دشمن وجود دارد.