ارزش پرونده‌ها و کشفیات قاچاق کالا و ارز در استان البرز به حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید؛ آماری که در کنار کاهش حجم و تعداد کالاهای مکشوفه، ضرورت بررسی دقیق‌تر وضعیت قاچاق و تقویت نظارت بر بازار را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، عبدالله دارایی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز، در نشست این کمیسیون با اعلام این خبر گفت: بر اساس گزارش دستگاه‌های عضو، ارزش مجموع کشفیات و پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز در استان حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی افزود: فراجا، سازمان اطلاعات سپاه، جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، دانشگاه علوم پزشکی و گمرک از جمله مجموعه‌های فعال در شناسایی و مقابله با قاچاق کالا و ارز هستند.

دارایی با اشاره به تغییر روند کشفیات در استان اظهار کرد: با وجود افزایش ارزش ریالی کشفیات نسبت به گذشته، حجم و تعداد کالاهای کشف‌شده کاهش یافته است که بررسی علل این تغییر و تحلیل کارشناسی آمارها برای ارزیابی دقیق وضعیت قاچاق در البرز ضروری است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همچنین تعیین تکلیف کالاهای متروکه و ساماندهی انبارهای اموال تملیکی را از اولویت‌های این حوزه دانست و خواستار تسریع در طی مراحل قانونی تعیین تکلیف این اقلام شد.

وی بر ضرورت ثبت کامل اطلاعات کشفیات و پرونده‌های قاچاق در سامانه‌های قانونی تأکید کرد و افزود: مستندسازی و ثبت دقیق اطلاعات از سوی دستگاه‌های مسئول، زمینه نظارت مؤثرتر و پیگیری پرونده‌ها را فراهم می‌کند.

دارایی همچنین نظارت بر بازار نهاده‌های دامی و دام زنده را ضروری دانست و خواستار مشارکت فعال‌تر دستگاه‌های متولی برای شناسایی تخلفات و برخورد قانونی با پرونده‌های مرتبط شد.

وی در پایان، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، پیگیری مصوبات و تقویت فعالیت کارگروه‌های تخصصی را از ضرورت‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان عنوان کرد.