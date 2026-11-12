با تداوم سرما در منطقه، مصرف گاز در آذربایجان‌غربی به یک‌ونیم برابر افزایش یافته و بر اساس اعلام شرکت گاز استان، هفته گذشته ۱۵۵ میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، تداوم سرمای هوا در منطقه، مصرف گاز را در آذربایجان‌غربی صعودی کرد. براساس اعلام شرکت گاز استان، تنها در هفته گذشته ۱۵۵ میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف شده است؛ رقمی که افزایش یک‌ونیم‌برابری مصرف را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی در این خصوص گفت: بیش از ۳۱ هزار مشترک گاز استان سال گذشته در پله چهارم مصرف قرار داشتند و در گروه بدمصرف‌ها جای گرفتند. به گفته وی، تداوم مصرف بالا می‌تواند هزینه گازب‌های سنگینی را برای این مشترکان به همراه داشته باشد.

گاز یکی از منابع مهم و حیاتی کشور است که چرخ صنایع و خدمات شهری و روستایی را می‌چرخاند؛ از این رو با توجه به ناترازی گاز در کشور، امسال بیش از گذشته نیازمند مدیریت مصرف هستیم.

در همین زمینه، امسال قرار است ۲ هزار و ۵۰۰ پایگاه بسیج محلات استان با حضور خانه‌به‌خانه، مردم را به رعایت الگوی صحیح مصرف گاز دعوت کنند.