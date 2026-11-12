معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: با پیگیری‌های سازمان امور دانشجویان، محدودیت مناطق ممنوعه برای تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی رفع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس قنبری باغستان، از مستثنی شدن دانشجویان بین‌المللی از محدودیت‌های ورود به مناطق ممنوعه به‌عنوان نخستین اقدام زیرساختی و تسهیلگر در مسیر جذب دانشجویان خارجی یاد کرد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان افزود : پیش از این، محدودیت ورود اتباع خارجی به برخی مناطق کشور ، مانع بهره‌گیری دانشگاه‌های بزرگ و برخوردار از ظرفیت‌های مناسب آموزش عالی در این مناطق از امکان جذب دانشجوی بین‌المللی می‌شد.

وی گفت : با پیگیری سازمان امور دانشجویان و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط، رفع این محدودیت، زمینه را برای استفاده از ظرفیت‌های گسترده‌تر آموزش عالی کشور در جذب دانشجویان خارجی فراهم کرده است.