مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری از اجرای طرح تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای به سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی خبر داد و گفت ناوگان مجهز به سامانه سیپاد نیازی به نصب مجدد تجهیزات ندارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی زندی‌فر، مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اعلام اجرای طرح تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کشور به سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) گفت: ناوگانی که پیش‌تر به سامانه سیپاد مجهز شده‌اند، نیازی به نصب مجدد تجهیزات موقعیت‌یاب نخواهند داشت.

وی در تشریح اهداف این طرح افزود: نصب GPS بر روی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با هدف ارتقاء ایمنی تردد، توسعه نظارت هوشمند بر عملکرد ناوگان، شفاف‌سازی و تدقیق پیمایش و بهبود فرآیند مدیریت و تخصیص سوخت بر مبنای اسناد حمل و میزان پیمایش واقعی ناوگان اجرا می‌شود.

زندی‌فر بیان کرد: در راستای اجرای این طرح، پس از بررسی و ارزیابی عملکرد فنی سامانه سیپاد در ناوگان مجهز به آن، از ظرفیت موجود در فرآیندهای مرتبط با پایش و مدیریت هوشمند ناوگان استفاده خواهد شد.