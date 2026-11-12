مردم ولایت‌مدار ایران اسلامی با تداوم قرار‌های شبانه خود در دفاع از آرمان‌های انقلاب، بار دیگر در سرما و گرما نشان دادند که با ایستادگی استوار، پیام مقاومت خود را به جهانیان مخابره می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حضور مستمر و حماسی مردم در قرار‌های شبانه دفاع از ایران و انقلاب، بار دیگر جلوه‌ای درخشان از بصیرت و وفاداری ملت بزرگ ایران را به نمایش گذاشت.

این ملت مبعوث و آگاه، در تمامی شرایط جوی و در سرما و گرما، با پافشاری و ایستادگی بر سر آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، با صدایی واحد پیام مقاومت و پایداری را به سراسر جهان مخابره کردند.

این حضور خودجوش و مستمر، امروز به نماد بارز مقاومت یک ملت در برابر زیاده‌خواهی‌ها و توطئه‌های نظام سلطه تبدیل شده است؛ حرکتی مردمی که نشان می‌دهد پایه‌های انقلاب اسلامی بیش از همیشه بر دوش مردمی بصیر و استوار استوار است.