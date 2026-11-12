به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام در روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، بخش‌های مختلف مدیریت شهری تهران مجموعه‌ای از اقدامات خدماتی، اجرایی و پشتیبانی را در دستور کار قرار داده‌اند تا شهروندان بتوانند در فضایی آراسته، ایمن و با دسترسی مناسب در این آیین معنوی حضور پیدا کنند.

فضاسازی و سیاه‌پوشی مسیر‌های مراسم، گل‌آرایی و ساماندهی فضای سبز، پاکسازی و نظافت معابر، مدیریت پسماند، استقرار نیرو‌ها و تجهیزات آتش‌نشانی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی از جمله اقداماتی است که با هدف گرامیداشت مقام شامخ شهدا، تسهیل حضور شهروندان و تأمین نظم و ایمنی مراسم در حال اجراست.

سیاه‌پوشی و فضاسازی مسیر‌های تشییع

در بخش فضاسازی و آماده‌سازی محیطی، اقدامات گسترده‌ای برای تغییر حال‌وهوای مسیر‌های تشییع و متناسب‌سازی فضای شهری با این مراسم انجام شده است. نصب نماپرچم، ریسه‌های پارچه‌ای مشکی، کتیبه‌های عزاداری و بنر‌های تصاویر شهدا، در کنار خاموش‌کردن آذین‌بندی‌های نوری، پاکسازی و شست‌وشوی جداره‌ها و رنگ‌آمیزی عناصر شهری، بخشی از این اقدامات است.

در این بخش، نصب ۱۸ تخته نماپرچم، اجرای ۲ هزار متر ریسه پارچه‌ای مشکی، نصب ۱۰۰ متر پارچه سیاه، اجرای ۴۰ مترمربع بنر کتیبه، نصب ۱۵ بنر پرتابلی با تصاویر شهدا، اجرای ۲۰۰ متر ریسه نوری قرمز و نصب ۶ هزار متر کتیبه مشکی در اطراف تنه درختان مسیر تشییع انجام شده است.

همچنین رنگ‌آمیزی ۴۰۰ متر از جداره‌های معراج و یک‌هزار متر از عناصر شهری خیابان بهشت، رنگ‌آمیزی ۴۰ دستگاه کافو، شست‌وشو و پاکسازی ۲ هزار متر از جداره‌های مسیر و اجرای ۳۰۰ متر خوشنویسی در دستور کار قرار گرفته و انجام شده است.

استقرار ۳۰ دستگاه پروژکتور، آماده‌سازی ۳۰۰ مترمربع فضای اسپیس و جایگاه و آماده‌سازی سرویس‌های بهداشتی برای استفاده شهروندان نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده است. خاموشی آذین‌بندی‌های نوری و نصب ریسه‌های پارچه‌ای مشکی نیز طبق برنامه در حال اجراست.

گل‌آرایی و ساماندهی فضای سبز از میدان جمهوری تا خیابان بهشت

در کنار فضاسازی و سیاه‌پوشی معابر، ساماندهی فضای سبز مسیر نیز با هدف ایجاد محیطی آراسته و مناسب برای حضور شهروندان دنبال شده است.

سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران همزمان با مراسم تشییع شهدا در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، عملیات گسترده‌ای را در مسیر میدان جمهوری تا خیابان بهشت به اجرا درآورده است.

در این راستا، گلکاری فصلی، کاشت درختچه و گیاهان پوششی، هرس و پیرایش درختان، ساماندهی و نظافت گلدان‌ها، آبیاری، رفع نواقص عرصه‌های سبز و جمع‌آوری پسماند در فضا‌های سبز طول مسیر انجام شده است.

همچنین چیدمان گلدان‌های تزئینی و تقویت فضای سبز حاشیه معابر با هماهنگی شهرداری مناطق و عوامل اجرایی مراسم در دستور کار قرار گرفته تا مسیر تشییع از نظر آراستگی بصری نیز برای استقبال از شرکت‌کنندگان آماده باشد.

به‌کارگیری ۱۳۰ نیروی انسانی و ۱۰ دستگاه خودرو برای پاکیزگی مسیر مراسم

پاکیزگی معابر و حفظ نظم محیطی در طول برگزاری مراسم نیز از بخش‌های مهم برنامه مدیریت شهری است. سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تدوین برنامه‌ای عملیاتی، ظرفیت نیرو‌های انسانی و ناوگان خدماتی خود را برای نظافت مسیر‌های تشییع به کار گرفته است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در مجموع ۱۳۰ نیروی انسانی و ۱۰ دستگاه خودرو برای اجرای عملیات در محدوده‌های اصلی و پشتیبانی مراسم پیش‌بینی شده است. این ظرفیت شامل ۱۰۰ پاکبان، پنج سرکارگر و ۲۵ نیروی جمع‌آوری پسماند خشک است. در بخش ناوگان نیز پنج دستگاه خودروی حمل پسماند‌تر و پنج دستگاه وانت نوماند در نظر گرفته شده است.

از مجموع این ظرفیت، ۱۰۴ نیروی انسانی و هشت دستگاه خودرو در محور‌های اصلی واقع در محدوده مناطق ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ مستقر می‌شوند و ۲۶ نیرو به همراه دو دستگاه خودرو نیز در محدوده پشتیبانی منطقه ۱۳ فعالیت خواهند کرد.

محدوده عملیاتی نظافت شامل دو محور اصلی، معابر فرعی و گذر‌های جانبی تا عمق ۱۰۰ متر است. محور‌های خدمات‌رسانی نیز شامل منطقه ۶ خیابان انقلاب اسلامی در محدوده دانشگاه تهران تا تقاطع حافظ، مناطق ۷ و ۱۱ خیابان حافظ و امتداد وحدت اسلامی از تقاطع انقلاب تا ابتدای خیابان بهشت و منطقه ۱۲ خیابان بهشت از تقاطع وحدت اسلامی تا تقاطع خیام است. محدوده تقاطع انقلاب و حافظ و چهارراه کالج نیز به‌عنوان محدوده پشتیبانی در برنامه عملیاتی قرار دارد.

برنامه اجرایی سازمان مدیریت پسماند از ۱۷ ساعت پیش از مراسم با بازدید میدانی و تأیید آمادگی مسیر آغاز شده است. استقرار نیروها، خودرو‌ها و تجهیزات از ساعت ۷ صبح انجام خواهد شد و از ساعت ۷:۳۰، نظافت اولیه معابر و اطمینان از باز بودن مسیر‌های امدادی در دستور کار قرار می‌گیرد.

همزمان با آغاز مراسم در ساعت ۸ صبح، نیرو‌های خدماتی عملیات جمع‌آوری پسماند و پاکیزه نگه‌داشتن مسیر را ادامه می‌دهند و پس از خروج ایمن جمعیت نیز پاکسازی نهایی معابر انجام خواهد شد.

استقرار ۱۸ خودروی عملیاتی آتش‌نشانی در ۱۲ نقطه

در کنار نظافت و آماده‌سازی مسیرها، تأمین ایمنی شرکت‌کنندگان و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مواجهه با حوادث احتمالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای پوشش مراسم، از ساعت ۷ صبح روز جمعه تا پایان مراسم، ۱۸ دستگاه خودروی عملیاتی سبک و سنگین به همراه ۴۰ آتش‌نشان را در ۱۲ نقطه مستقر خواهد کرد.

این استقرار با هدف افزایش آمادگی عملیاتی و ارائه خدمات ایمنی و امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی انجام می‌شود.

فعالیت ۱۰۱ نیروی شهربان و حریم‌بان در قالب ۷ پهنه عملیاتی

ساماندهی محیط پیرامونی مراسم و کمک به برقراری نظم شهری نیز از دیگر محور‌های آماده‌باش مدیریت شهری است.

شرکت شهربان و حریم‌بان برای برگزاری مراسم تشییع ۱۱۰ شهید گمنام، ۱۰۱ نیروی خود را در قالب هفت پهنه عملیاتی به کار خواهد گرفت. این نیرو‌ها با استفاده از ۳۹ دستگاه خودرو و ۱۳ دستگاه موتورسیکلت، مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده را در محدوده برگزاری مراسم دنبال می‌کنند.

این ظرفیت عملیاتی با هدف ساماندهی محدوده‌های پیرامونی، پشتیبانی از نظم محیطی و کمک به مدیریت بهتر فضای شهری در زمان حضور شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی شده است.

آماده‌باش ناوگان اتوبوسرانی برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان

در کنار اقدامات خدماتی و ایمنی، تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و پیش‌بینی مسیر‌های دسترسی به محل برگزاری مراسم نیز در برنامه مدیریت شهری قرار دارد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و ادای احترام به مقام شامخ ۱۱۰ شهید گمنام، تمهیدات حمل‌ونقلی لازم را برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در آیین تشییع و بدرقه پیکر‌های مطهر این شهدا پیش‌بینی کرده است.

مراسم ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه از مقابل دانشگاه تهران برگزار می‌شود و علاوه بر ارائه خدمات حمل‌ونقلی از نقاط مختلف شهر، خطوط اتوبوسرانی عبوری و منتهی به محدوده برگزاری مراسم نیز تقویت خواهند شد.

پس از پایان مراسم، اتوبوس‌های پیش‌بینی‌شده در خیابان‌های خیام، فیاض‌بخش، حافظ، وحدت اسلامی و سپهبد قرنی مستقر می‌شوند تا شرکت‌کنندگان را به مقاصدی از جمله چهارراه تهرانپارس، پایانه خاوران، میدان رسالت، میدان راه‌آهن، پایانه آزادی و شهرری منتقل کنند.

همچنین با توجه به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در خیابان انقلاب اسلامی همزمان با برگزاری مراسم، خدمات‌رسانی در خطوط یک و هفت اتوبوس‌های تندرو (BRT) به‌صورت مقطعی و با تغییر مسیر انجام خواهد شد.

خدمات ویژه مترو برای دسترسی آسان‌تر به مراسم

شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه نیز برای تسهیل تردد شرکت‌کنندگان، آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات ویژه در طول مراسم اعلام کرده است.

بر اساس اعلام این شرکت، شهروندان برای دسترسی به محل آغاز مراسم در مقابل دانشگاه تهران می‌توانند از ایستگاه‌های تئاترشهر در تقاطع خطوط ۳ و ۴ و میدان انقلاب اسلامی در خط ۴ استفاده کنند.

همچنین برای بازگشت و دسترسی به مسیر‌های خروجی محل برگزاری مراسم و مقصد پایانی تشییع، ایستگاه‌های حسن‌آباد و امام خمینی (ره) در خط ۲ و پانزده خرداد در خط یک از جمله ایستگاه‌های مناسب برای استفاده شرکت‌کنندگان خواهند بود.

مترو تهران در طول برگزاری مراسم با تمام ظرفیت آماده خدمات‌رسانی به شهروندان و مسافران است. همچنین وضعیت ایستگاه‌ها به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و در صورت افزایش حجم مسافران، تمهیدات لازم برای اعزام قطار فوق‌العاده و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی اتخاذ خواهد شد.

هماهنگی بخش‌های مختلف مدیریت شهری برای برگزاری مراسم

از سیاه‌پوشی و فضاسازی مسیر‌های تشییع تا گل‌آرایی و ساماندهی فضای سبز، از استقرار نیرو‌های خدماتی و امدادی تا تقویت ناوگان اتوبوسرانی و مترو، مجموعه‌ای از اقدامات در بخش‌های مختلف مدیریت شهری تهران در حال اجراست تا مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام با نظم و آمادگی مناسب برگزار شود.

این اقدامات در کنار پاسداشت مقام والای شهدا، با هدف فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور شهروندان، حفظ پاکیزگی و آراستگی شهر، تأمین ایمنی مسیر‌ها و تسهیل رفت‌وآمد شرکت‌کنندگان انجام شده است؛ تمهیداتی که خدمات‌رسانی آنها همزمان با برگزاری مراسم و در ادامه، با پاکسازی و ساماندهی نهایی مسیر‌ها پس از پایان مراسم نیز دنبال خواهد شد.