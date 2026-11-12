مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان از تکمیل بازسازی پل شور در محور بندرعباس - حاجی‌آباد و بهره‌برداری از دو سازه رفت و برگشت این پل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس شرفی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان با اعلام بهره‌برداری از پل برگشت در محور حاجی‌آباد - بندرعباس گفت: عبور و مرور وسایل نقلیه در هر دو مسیر این پل برقرار شده است.

شرفی با اشاره به تخریب کامل دو سازه پل شور در مسیرهای رفت و برگشت در پی حملات دشمن آمریکایی به زیرساخت‌های جاده‌ای در ۲۷ تیرماه سال جاری، افزود: عملیات بازسازی با بسیج ظرفیت‌های فنی، اجرایی و تجهیزاتی آغاز و پل مسیر رفت ظرف مدت ۵۵ روز با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی بازسازی شد.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل عملیات بازسازی پل مسیر برگشت، هر دو سازه این پل مجدداً در مدار بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.