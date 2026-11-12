آیین وداع و تشییع پیکر مطهر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس، فردا (همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در ارومیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی از برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر ۴ شهید گمنام دوران ۸ سال دفاع مقدس در این شهر خبر داد.

سردار جلیل وحیدی افزود: این مراسم معنوی، فردا همزمان با سالروز شهادت بی بی‌دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، ساعت ۹ صبح از میدان انقلاب ارومیه آغاز شده و تجمع‌کنندگان در امتداد خیابان امام خمینی (ره) با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به جزئیات خاکسپاری و انتقال پیکر مطهر این شهدا افزود: پیکر مطهر یکی از این شهدای گرانقدر پس از مراسم، جهت خاکسپاری به حوزه علمیه شهرستان خوی منتقل خواهد شد. همچنین سه شهید دیگر که به‌صورت امانی در استان حضور دارند، پس از پایان مراسم تشییع، برای تدفین به تهران بازگردانده می‌شوند.