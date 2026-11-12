به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه، در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و با عنایت آن حضرت، یک تیم از گروهک تروریستی پژاک که قصد ورود به مرزهای شمالغرب کشور در روز گذشته برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی را داشت، با رصد اطلاعاتی هنگ مرزی استان آذربایجان غربی در کمین رزمندگان اسلام گرفتار و به صورت کامل متلاشی شد.

️در این درگیری که در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت صورت گرفت، این تیم دو نفره بطور کامل منهدم شده و اجساد آنان به همراه انواع سلاح، تجهیزات و ماهواره استارلینک کشف و در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.

️قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیه طلب و تروریست اعلام می دارد، هرگونه اقدام در جهت ناامن سازی مرزهای شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.