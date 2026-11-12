در شرایطی که تحولات امنیتی منطقه، پیامد‌های جنگ علیه ایران و مداخلات قدرت‌های فرامنطقه‌ای، ضرورت همگرایی کشور‌های اسلامی را بیش از گذشته آشکار کرده است، اسلام‌آباد میزبان نشستی برای بررسی اهمیت و دستاورد‌های کنفرانس وحدت اسلامی تهران بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد در شرایطی که تحولات امنیتی منطقه، پیامد‌های جنگ علیه ایران و مداخلات قدرت‌های فرامنطقه‌ای، ضرورت همگرایی کشور‌های اسلامی را بیش از گذشته آشکار کرده است، اسلام‌آباد میزبان نشستی برای بررسی اهمیت و دستاورد‌های کنفرانس وحدت اسلامی تهران بود.

شرکت‌کنندگان در این نشست، ابتکار پاکستان برای گردهم آوردن ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در تهران را گامی مهم در مسیر تقویت وحدت جهان اسلام دانستند و تأکید کردند آینده منطقه باید با مشارکت کشور‌های منطقه و بدون دخالت قدرت‌های خارجی رقم بخورد.

سخنرانان همچنین وحدت کشور‌های اسلامی را ضرورتی راهبردی برای مقابله با تهدیدات مشترک و جلوگیری از گسترش بحران‌ها ارزیابی کردند.

پیام اصلی این نشست این نکته بود که امنیت منطقه راه‌حل منطقه‌ای می‌خواهد و وحدت و همکاری کشور‌های اسلامی، کلید دستیابی به آینده‌ای باثبات‌تر است.