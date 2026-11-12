در راستای تقویت اقتصاد خلاق و حمایت از کارآفرینی دانشجویی، رؤسای دانشگاه‌های استان قم با امضای تفاهم‌نامه برگزاری رویداد «ایده‌شو»، گام مشترکی برای هم‌افزایی علمی و هنری و توسعه زیست‌بوم نوآوری برداشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نشستی مشترک که به همت دانشگاه هنر و اندیشه اسلامی برگزار شد، رؤسای دانشگاه‌های استان قم با هدف گسترش همکاری‌های بین‌دانشگاهی و حمایت از صنایع خلاق و فرهنگی، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و کارآفرینانه تأکید کردند.

در این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک برای برگزاری رویداد دانشجویی «ایده‌شو» به امضا رسید.

طرحی که با هدف تبدیل ایده‌های نوآورانه دانشجویان به فرصت‌های واقعی کسب‌وکار و تقویت زیست‌بوم نوآوری استان طراحی شده است.

این همکاری با مشارکت دانشگاه آزاد واحد قم، دانشگاه شهاب دانش، دانشگاه حضرت معصومه، دانشکده صداوسیمای قم و دانشگاه هنر و اندیشه آغاز به کار کرده است.