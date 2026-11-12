مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ایلام گفت: پیکر ۷ شهید گمنام روز جمعه همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) از میدان میلاد تا مصلای بزرگ امام خمینی تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «علی مرغزاری» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ایلام، در این باره گفت: در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، ایلام میزبان ۷ تن از شهدای گمنام بود که مراسم تشییع آنان با استقبال مردمی و مسئولان استانی از میدان میلاد تا مصلای بزرگ امام خمینی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این شهدا در عملیات‌های مختلف دوران دفاع مقدس به شهادت رسیده‌اند، افزود: برنامه «شبی با شهدا» نیز امشب در مرکز ایلام برگزار می‌شود و مراسم تشییع روز جمعه انجام می‌شود.

مرغزاری تصریح کرد: شهدای گمنام، حافظان امنیت و عزت این کشور هستند و حضور آنها در استان، فرصتی برای تجدید میثاق مردم با آرمان‌های دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با حضور مردم، هم از رشادت‌ها و مجاهدت این شهیدان گمنام تجلیل شود و هم در آستانه روز شهادت حضرت زهرا (س)، حضور باانگیزه مردم نشانه‌ای از دفاع از انقلاب اسلامی و کشور باشد.