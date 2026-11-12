بیر کل حزب الله لبنان در مراسم روز شهید در بیروت گفت: تا زمانی که تهدید و اشغالگری ادامه دارد صحبت از خلع،انحصار یا کنترل سلاح موضوعیت ندارد و عده ای در لبنان نباید بازیچه سناریوهای دشمنان باشند به ویژه اینکه خروج اشغالگران قطعیست

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از بیروت دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم روز شهید در بیروت گفت: تا زمانی که تهدید و اشغالگری ادامه دارد صحبت از خلع،انحصار یا کنترل سلاح موضوعیت ندارد و عده ای در لبنان نباید بازیچه سناریوهای دشمنان باشند به ویژه اینکه خروج اشغالگران قطعیست



