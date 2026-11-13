آقای محمدتقی قلندرلکی، دبیر اتحادیه بیسکویت، شیرینی و شکلات در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ظرفیت تولید بیسکویت در کشور افزود: بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده، ظرفیت اسمی تولید سالانه این صنعت حدود ۶۵۰ هزار تن است، اما در حال حاضر حدود ۳۲۰ هزار تن از این ظرفیت به تولید اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه روزانه حدود هزار و ۴۰۰ تن بیسکویت در کشور تولید می‌شود، گفت: با وجود ظرفیت خالی در واحد‌های تولیدی، امکان افزایش تولید و توسعه صادرات بدون نیاز به احداث کارخانه‌های جدید وجود دارد.

قلندرلکی با اشاره به مصرف بالای بیسکویت در کشور افزود: بیسکویت در سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی جایگاه قابل توجهی دارد و ایران از پرمصرف‌ترین‌های این محصول در خاورمیانه است.

دبیر اتحادیه بیسکویت، شیرینی و شکلات با اشاره به فعالیت ۸۰ تا ۹۰ واحد تولید بیسکویت در کشور ادامه داد: انواع بیسکویت در واحد‌های تولیدی کشور تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ هزار نفر در صنعت بیسکویت، شیرینی و شکلات مشغول به کار هستند، گفت: نزدیک به نیمی از این تعداد در بخش تولید بیسکویت فعالیت می‌کنند و این آمار مربوط به اشتغال مستقیم است؛ بنابراین با احتساب بخش‌های توزیع و فعالیت‌های مرتبط، شمار شاغلان این صنعت بیشتر خواهد بود.

قلندرلکی با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌ها برای افزایش تولید افزود: در الگوی تولید بدون کارخانه، سفارش تولید از سوی یک نشان(برند) به واحد‌های دارای خطوط تولید داده می‌شود و محصول با نام تجاری سفارش‌دهنده به بازار عرضه می‌شود؛ روشی که هم‌اکنون نیز در بخشی از صنعت بیسکویت کشور اجرا می‌شود.

وی کیفیت محصولات داخلی را قابل رقابت با نمونه‌های خارجی دانست و گفت: با توجه به نظارت‌های مستمر سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و کنترل‌های بهداشتی در واحد‌های تولیدی، بیسکویت‌های ایرانی از نظر کیفیت و رعایت استاندارد‌های بهداشتی چیزی از محصولات اروپایی و آمریکایی کم ندارند.

دبیر اتحادیه بیسکویت، شیرینی و شکلات با اشاره به بازار‌های صادراتی محصولات ایرانی افزود: صادرات بیسکویت کشور عمدتاً به کشور‌های همسایه از جمله عراق، افغانستان و پاکستان و همچنین کشور‌های حوزه CIS، اروپا، کانادا، آمریکا و استرالیا انجام می‌شود.

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