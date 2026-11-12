مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، امروز در حاشیه اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی کاپ ۳۱ در آنتالیا، در دیدار‌های دو جانبه درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش همکاری‌ها گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از آنکارا مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، امروز در حاشیه اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی کاپ ۳۱ در آنتالیا، در دیدار‌های دو جانبه درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش همکاری‌ها گفت‌و‌گو کرد.

تأکید بر تقویت مناسبات دوجانبه، تداوم رایزنی‌های سیاسی و تلاش مشترک برای برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه، از محور‌های این دیدار‌ها بود.