برنامه زمان‌بندی حضور پیکر مطهر شهدای گمنام و برگزاری مراسم استقبال و وداع با این شهیدان در نقاط مختلف استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، برنامه حضور پیکر مطهر شهدای گمنام و برگزاری مراسم وداع با شهدا در اهواز و برخی شهرستان‌های استان خوزستان از ۲۱ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، مراسم در نقاط مختلف اهواز و شهرستان گتوند برگزار می‌شود.

در این روز، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ مراسمی در دبیرستان نرجس منطقه خشایار، ساعت ۱۵ در مسجد امام علی(ع) فاز یک اهواز، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در مسجد فاطمه زهرا(س) کوی علوی و از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در مسجد حضرت ولیعصر(عج) منطقه کارون برگزار خواهد شد.

همچنین ساعت ۱۸ تا ۲۱ مسجد امام سجاد(ع) در جنت‌مکان گتوند میزبان مراسم است. ساعت ۱۹ نیز برنامه‌هایی در مسجد امام خمینی(ره) منطقه پاداد، حوزه ۱۴ ناحیه امام علی(ع) در زرگان و مجتمع فرهنگی امام جعفر صادق(ع) مقابل نمایشگاه دائمی اهواز برگزار می‌شود.

بر اساس این برنامه، ساعت ۲۰ مراسمی در مسجد ولایت منطقه گلستان، ساعت ۲۱ در فلکه نگهبان کوی باهنر و ساعت ۲۱:۳۰ در فاطمیه اهواز واقع در خیابان عظیم، نبش ادهم برگزار خواهد شد. همچنین حوزه علمیه فاطمیه در کوی شریعتی یک کوت عبدالله از ساعت ۲۲ تا ۲۲:۴۵ میزبان مراسم است.

میدان شهدای اهواز نیز در این روز محل برگزاری مراسم تشییع خواهد بود. مسجد صاحب‌الزمان(عج) شهرک نفت، هیئت حضرت ام‌البنین(س) در منطقه پردیس، اتوبان آیت‌الله بهبهانی، مسجد حضرت عباس(ع) در منطقه بهارستان و منطقه کورش اهواز نیز از دیگر محل‌های درج‌شده در برنامه پنجشنبه هستند.

جمعه ۲۲ آبان‌ماه نیز برنامه‌ها در نقاط مختلف اهواز ادامه می‌یابد؛ به‌طوری‌که اجتماع شبانه در پارک علامه چهارصد دستگاه از ساعت ۱۵ تا ۱۶ و برنامه مسجد امام موسی بن جعفر(ع) در منطقه کمپلو نیز از ساعت ۱۵ تا ۱۶ برگزار می‌شود.

همچنین مراسمی ساعت ۱۸:۵۰ در مسجد حضرت رسول(ص) زیتون کارمندی، از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰ در مسجد امام حسن مجتبی(ع) حصیرآباد و اجتماع شبانه در زیتون کارمندی از ساعت ۲۰ تا ۲۱ پیش‌بینی شده است. برنامه خادمین شهدا در یادمان بیت‌المقدس و مراسم مسجد صاحب‌الزمان(عج) شهرک نفت نیز از دیگر برنامه‌های این روز است.

شنبه ۲۳ آبان‌ماه، یادواره شهدا در دانشگاه پیام نور اهواز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود. همچنین دانشگاه امیرالمؤمنین(ع) از ساعت ۱۲ تا ۱۴ و مسجد امام دانشگاه علوم پزشکی اهواز از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ میزبان مراسم خواهند بود. برنامه هیئت عاشقان اهل‌بیت(ع) و مدرسه شاهد ارشاد نیز در فهرست برنامه‌های این روز قرار دارد.

بر اساس جدول اعلام‌شده، برنامه خادمین شهدا در یادمان بیت‌المقدس برای ۳۰ آبان‌ماه نیز پیش‌بینی شده است.

در شهرستان‌های دزفول و خرمشهر نیز باغ‌موزه دزفول با میزبانی مقاومت بسیج دزفول و باغ‌موزه خرمشهر از دیگر مکان‌های برگزاری برنامه‌های مرتبط با شهدا هستند.

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و فراهم کردن زمینه حضور مردم در آیین‌های استقبال و وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام برگزار می‌شود.