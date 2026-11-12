به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ششمین ویژه‌برنامه نمایشی «شب‌های بیت‌الاحزان» همزمان با ایام فاطمیه در حسینیه آل محمد (ص) روستای کفسان از توابع خمین در حال برگزاری است.

مسئول ویژه برنامه، نویسنده و کارگردان این نمایش گفت: حدود ۴۰ بازیگر از ۱۵ تا ۲۲ آبان‌ماه هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ روایت‌هایی تازه از صدر اسلام را نمایش می‌دهند.

سیدنصرت الله هاشمی‌پور افزود: در روز‌های ۲۱ و ۲۲ آبان‌ماه، به دلیل استقبال مخاطبان، این نمایش در ۲ سانس برگزار می‌شود.

او ابراز داشت: نمایش بیت الاحزان که به همت خادمان حضرت زهرا (س) و با همراهی اهالی و جوانان منطقه روستای کفسان تدارک دیده شده، در ششمین دوره خود کوشیده است تا از تک‌راوی صرف فاصله بگیرد و با ترکیب صحنه، روایت و روضه، مخاطب را به عمق وقایع سال‌های نخست اسلام ببرد.

مسئول ویژه برنامه، نویسنده و کارگردان بیت الاحزان این را هم گفت که محور‌های نمایشی این دوره شامل «انفاق» با اشاره به داستان انفاق انگشتر در نماز توسط امیرالمؤمنین (ع)، «سیره نبوی» با تاکید بر مهربانی پیامبر (ص) با فرزندان، «فتح خیبر» در چهار سکانس، «مراحل دفاع حضرت زهرا (س) از امیرالمؤمنین (ع)» و «ایرانیان در کلام پیامبر (ص)» با اشاره به شان نزول آیه ۵۴ سوره مائده است.

هاشمی‌پور افزود: دست‌اندرکاران این برنامه امسال تغییراتی نیز در ساختار روایت اعمال کرده‌اند که مهمترین آن، پرداختن جزئی‌تر به نقش یهود در وقایع صدر اسلام است تا زمینه‌های تاریخی برخی از این وقایع را برای مخاطب امروز روشن‌تر کند.

او با اشاره به اینکه شب‌های بیت‌الاحزان در سال‌های گذشته توانسته است مخاطبانی از خمین و شهر‌های همجوار را به خود جذب کند، ابراز داشت: حضور گسترده مردم و همراهی در اطلاع‌رسانی این برنامه، مهمترین سرمایه این رویداد فرهنگی و مذهبی است که می‌کوشد پیام ایستادگی، ایثار و ولایت‌مداری را از دل تاریخ به امروز جامعه منتقل کند.