به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد جعفر قائم پناه دیروز به منظور بررسی مصوبات رئیس جمهور به هرمزگان سفر کرده بود.

بازدید از بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس، بهره برداری از مدرسه ۱۵ کلاسه محله سجادیه، بازدید از طرح توسعه فولاد کاوه، نشست بررسی پیشرفت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در هرمزگان و حضور در گلزار شهدای میناب، بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب و بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب از مهم‌ترین برنامه‌های سفر دو روزه معاون اجرایی رئیس جمهور به هرمزگان بود.

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