به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ سرهنگ مهدی حاجی‌بابائی طاهری گفت: مأموران انتظامی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودرو‌های عبوری در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت مزدا مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، تعداد ۲۰۰ دستگاه مودم قاچاق که فاقد مدارک قانونی و معتبرگمرکی بود را کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.