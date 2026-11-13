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فرمانده انتظامی شهرستان نطنز از کشف ۲۰۰ دستگاه مودم قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال از یک دستگاه خودروی وانت مزدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ سرهنگ مهدی حاجیبابائی طاهری گفت: مأموران انتظامی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت مزدا مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، تعداد ۲۰۰ دستگاه مودم قاچاق که فاقد مدارک قانونی و معتبرگمرکی بود را کشف کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.