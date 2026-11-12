فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: باند پنج نفره کپی کارت بانکی که به صورت فروشنده سیار یا دکه دار کارت‌های مشتریان را در حاشیه بزرگراه ها با دستگاه اسکیمر کپی می کردند، توسط پلیس فتای شرق استان تهران دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار شهرام امیریان گفت: این پرونده تاکنون ۱۳۰ شاکی داشته که مبلغ کلاهبرداری آن به ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: مال‌باختگان جرایم سایبری می توانند در اولین فرصت با شماره ۰۹۶۳۸۰ پلیس تخصص فتا تماس بگیرند تا هر چه سریعتر به مشکلشان رسیدگی شود.

وی گفت: افراد این باند سابقه دار به صورت فروشنده سیار یا دکه دار کارت‌های مشتریان را در حاشیه بزرگراه ها با دستگاه اسکیمر کپی می کردند که با شگردهای پلیس و طعمه گذاری دستگیر شدند.